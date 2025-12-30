Haberler

Pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen kazada, motosiklet ile pikap çarpıştı. Olay yerinden kaçan pikap sürücüsü aranırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralanırken, kazaya karışan pikap olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda saat 09.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 55 AJY 760 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir pikapla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan pikap sürücüsünün durmadan olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
