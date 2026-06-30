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Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında savrularak yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki motosiklet, yokuş aşağı ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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