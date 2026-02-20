Haberler

Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Alperen K. yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Meydanı mevkisinde gerçekleşti ve genç hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Meydanı mevkisinde Atatürk Bulvarı'ndan 19 Mayıs Bulvarı'na dönüş yolunda meydana geldi. Alperen K. (22) idaresindeki 55 APK 893 plakalı motosiklet, seyir halindeyken Atatürk Bulvarı'ndan 19 Mayıs Bulvarı'na dönüş yaptığı sırada devrildi. Kazada yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi