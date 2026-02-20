Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki Alperen K. yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Meydanı mevkisinde gerçekleşti ve genç hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Cumhuriyet Meydanı mevkisinde Atatürk Bulvarı'ndan 19 Mayıs Bulvarı'na dönüş yolunda meydana geldi. Alperen K. (22) idaresindeki 55 APK 893 plakalı motosiklet, seyir halindeyken Atatürk Bulvarı'ndan 19 Mayıs Bulvarı'na dönüş yaptığı sırada devrildi. Kazada yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı