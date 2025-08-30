Samsun'da Motosiklet Kazası: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Taha D. (19) idaresindeki 55 ASN 483 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen Neriman Öksüm'e (68) çarptı. Kazada ağır yaralanan emekli öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN