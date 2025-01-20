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Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisine Elektronik Kelepçe

Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisine Elektronik Kelepçe
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Samsun'da motosiklet çalan şüpheli B.U., çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı. Hırsızlık suçunu işleyen B.U., ayrıca başka suçlardan da aranıyordu.

Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göreİlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde motosiklet çalan B.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.U.'ya, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Başka suçlardan da ifadesine yönelik aranması olduğu ortaya çıkan B.U., Gazi Polis Merkezine götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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