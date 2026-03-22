Miras tartışmasında eniştesine silahla ateş etti

Samsun'da bayramlaşmak için gittiği eniştesiyle miras meselesi yüzünden tartışan Ş.K., evinin önünde silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, Ş.K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (54), bayramlaşmak için evine gittiği eniştesi Ö.U. (51) ile miras meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. evden ayrılıp bir süre sonra geri geldi. Evde misafir olması üzerine Ö.U., tartışma çıkaran kayınbiraderi Ş.K.'yi eve almadı. Çıkan kavgada Ş.K., eniştesi Ö.U.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken Ş.K. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi