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Samsun'da Minibüs Üst Geçidin Direğine Çarptı: 7 Yaralı

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Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs, yaya üst geçidinin direğine çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olay sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Samsun'da minibüs üst geçidin direğine çarptı: 7 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kontrolden çıkan minibüsün üst geçidin direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Terme MYO önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Yusuf K. idaresindeki 55 AKL 358 plakalı minibüs, yaya üst geçidinin beton direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü ile E.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL CAN ÇAM - 3.Sayfa
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