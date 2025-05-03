Samsun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Bafra ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 25 yaşındaki Merve Turhal hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs şarampole yuvarlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlandığı Kazada 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Derbent Barajı kenarında bulunan Vadipark çalışanlarını taşıyan Yusuf Emre A. (25) idaresindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzere yoldan çıkarak 7 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazada araçta bulunan Merve Turhal (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Yusuf Emre A., Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K. (25) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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