Samsun'da Minibüs Devrildi, Maddi Hasar Meydana Geldi

Samsun'da yoldan çıkan minibüsün iki araca çarparak devrilmesi sonucu meydana giren trafik kazasında yeralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Dürümlü idaresindeki 55 ANF 625 plakalı minibüs, yoldan çıkarak park halindeki 55 ALZ 652 plakalı otomobil ile 55 SC 628 plakalı hafif ticari araca çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN