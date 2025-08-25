Samsun'da Minibüs Devrildi, Maddi Hasar Meydana Geldi
Tekkeköy ilçesinde yoldan çıkan minibüs, park halindeki iki araca çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Dürümlü idaresindeki 55 ANF 625 plakalı minibüs, yoldan çıkarak park halindeki 55 ALZ 652 plakalı otomobil ile 55 SC 628 plakalı hafif ticari araca çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa