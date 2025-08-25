Samsun'da Minibüs Devrildi, Maddi Hasar Meydana Geldi

Samsun'da Minibüs Devrildi, Maddi Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy ilçesinde yoldan çıkan minibüs, park halindeki iki araca çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Samsun'da yoldan çıkan minibüsün iki araca çarparak devrilmesi sonucu meydana giren trafik kazasında yeralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Dürümlü idaresindeki 55 ANF 625 plakalı minibüs, yoldan çıkarak park halindeki 55 ALZ 652 plakalı otomobil ile 55 SC 628 plakalı hafif ticari araca çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.