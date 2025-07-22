Samsun'da Mezarlıkta Gömülü Tabanca Bulundu

Samsun'da Mezarlıkta Gömülü Tabanca Bulundu
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir mezarlıkta, mezar yapımı sırasında toprak altından 1910-1945 yıllarına ait olduğu tahmin edilen paslanmış bir tabanca bulundu. Olay polise bildirildi ve incelemeler başlatıldı.

Samsun'da mezarlık yapımı sırasında toprağa gömülü tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi İlyasköy Mezarlığında geçen yıl vefat eden bir kişinin mezarının yapım çalışmasında işçiler mezar kenarını kazma ile kazarken toprağa gömülü tabanca ortaya çıkardı. Olay polise haber verildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri mezarlıkta incelemelerde bulundu. Paslanmış olup işlevini kaybetmiş olan tabancanın 1910-1945 yıllarında kullanılan 1. veya 2. Dünya Savaşına ait olduğu tahmin ediliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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