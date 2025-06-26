Samsun'da Merve Özbey Konserinde Kavga Çıktı
Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Merve Özbey konserinde çıkan kargaşa, izleyicileri rahatsız etti. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi ve polis devreye girdi.
Samsun'da Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen Merve Özbey konserinde kavga çıktı.
Kültür Yolu Festivali'nde dün gece düzenlenen Merve Özbey konserinde kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen görüntüde gençlerin birbirleriyle kavgaları kaydedildi. Kavga, konseri izlemeye gelen vatandaşları rahatsız etti. Polis ekipleri kavgayı ayırdı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa