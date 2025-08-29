Samsun'da Merdivenlerden Düşen Yaşlı Vatandaş Hastanelik Oldu

Samsun'da meydanda merdivenlerden düşen vatandaş hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı vatandaş, meydandaki merdivenlerden indiği sırada bir anda dengesini kaybedip yere savruldu. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaş için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahsın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN