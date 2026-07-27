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Samsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu

Samsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu
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Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan işletme sahibi ile 2 çalışan adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan işletme sahibi ile 2 çalışan adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Atakum'da faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmada "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa teşvik, aracılık" suçları kapsamında işletme sahibi İ.Z. adlı adlı kadın ile çalışanlar M.H. ve C.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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