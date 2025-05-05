Samsun'da Masaj Salonlarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Samsun'da masaj salonlarına polis tarafından düzenlenen operasyonda "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklanırken, 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren 2 SPA merkezine (masaj salonu) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alınırken, fuhuştan 3'ü yabancı uyruklu 22 kadın da mağdur sıfatıyla emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde sorgulanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.H., O.Ş., O.U.ile H.K. ve M.K. adlı kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.C. ile Ö.Ö. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN