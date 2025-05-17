Samsun'da 'Laf Atma' Tartışması Kanlı Bitti: 1 Çocuk Babası Öldürüldü

Samsun'da 'Laf Atma' Tartışması Kanlı Bitti: 1 Çocuk Babası Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki B.K.E.Ü., 'laf atma' tartışması sonucunda 45 yaşındaki Halil Oral'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, bir pastane önünde gece saatlerinde meydana geldi. Halil Oral, hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 1 çocuk babası denizci, 'laf atma' tartışmasında 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir pastane önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile sahildeki restorana yemek yemeye giden 1 çocuk babası Halil Oral (45), yemek sonrası evine giderken 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile aralarında 'laf atma' yüzünden tartışma çıktı. B.K.E.Ü. bıçakla saldırdığı Halil Oral'ı sol göğsünden ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Halil Oral, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırgan B.K.E.Ü., polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Denizde gemilerde çalıştığı öğrenilen Halil Oral'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.K.E.Ü., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.K.E.Ü., 'yanındaki kızlara laf attığı' gerekçesiyle Halil Oral'ı tartışma sırasında bıçakladığını iddia etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan tartışmasının terörsüz Türkiye ile ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'la ilgili tartışmalara ilk yorum
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli şarkıcının Türkiye'deki bir konseri daha iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.