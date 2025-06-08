Samsun'da Kurban Bayramı'nda Kavga: İki Kişi Yaralandı

Samsun'da Kurban Bayramı'nda Kavga: İki Kişi Yaralandı
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Samsun'da Kurban Bayramı'nın 3. günü, bayramın ilk günü tartışan iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocasinan Paşa Sokak'ta meydana geldi ve şüpheliler olay yerinden kaçtı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kavga eden grup arasında bayramın 3. günü yeniden tartışma çıktı. Çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Canik Kuzeyıldızı Mahallesi Kocasinan Paşa Sokak numara 4 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (35) ve yeğeni N.E.B. (18) sokak üzerinde bulunduğu esnada O.T. (31) yanlarına gelip laf atınca kavga çıktı. Bu sırada A.K.Ç. (30) gelerek pompalı tüfek kabzası ile N.E.B'nin yüzüne vurdu, ardından ateş ederek M.Ş'yi ayak bileğinden yaraladı. Her iki şahsın da hayatı tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheliler ise olay yerinden firar etti.

Öte yandan, bayramın 1. günü aralarından tartışma çıkan tarafların, bugün de aynı sokakta karşılaştıkları ve laf atma meselesinin ardından kavga çıktığı öğrenildi.

Ayrıca, yaralılar Gazi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan O.T. ise polis nezaretinde Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sağlık kontrolüne getirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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