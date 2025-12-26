Bafra'da kumar denetimi

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar denetiminde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edilirken, çok sayıda materyale el konuldu.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasına yönelik yürütülen denetimler kapsamında bir kıraathanede kontrol yapıldı. Denetimlerde A.Ş., H.K. ve S.A.'nın kumar oynadıkları belirlendi.

Kumar oynandığı sırada masa üzerinde bulunan 800 TL nakit para, iskambil destesi ve yazboz çizelgesi muhafaza altına alındı.

İşyeri sahibi Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN