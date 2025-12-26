Haberler

Bafra'da kumar denetimi

Bafra'da kumar denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan kumar denetiminde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Olayda, masa üzerinde bulunan 800 TL nakit para ve diğer kumar materyallerine el konuldu. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan üç kişiye toplamda 27 bin 741 TL para cezası kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar denetiminde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edilirken, çok sayıda materyale el konuldu.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasına yönelik yürütülen denetimler kapsamında bir kıraathanede kontrol yapıldı. Denetimlerde A.Ş., H.K. ve S.A.'nın kumar oynadıkları belirlendi.

Kumar oynandığı sırada masa üzerinde bulunan 800 TL nakit para, iskambil destesi ve yazboz çizelgesi muhafaza altına alındı.

İşyeri sahibi Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler