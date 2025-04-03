Samsun'da Kovalamaca: Alkollü Sürücü 2 Polis Aracına Çarptı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde alkollü bir sürücü, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, 2 polis aracına çarparak kamu malına zarar vermekten adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun'da yaşanan kovalamacada 2 polis aracına çarpan alkollü sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Tekkeköy ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen D.D. (28), otomobil ile seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracı yakalamak için seferber oldu. 2 polis aracına çarpıp kaçmayı sürdüren şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli, "Kamu malına zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa