Samsun'da Kovalamaca: Alkollü Sürücü 2 Polis Aracına Çarptı

Samsun'da yaşanan kovalamacada 2 polis aracına çarpan alkollü sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen D.D. (28), otomobil ile seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracı yakalamak için seferber oldu. 2 polis aracına çarpıp kaçmayı sürdüren şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli, "Kamu malına zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAMSUN