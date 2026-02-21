Koruma altındaki 3 hayvan Samsun'da ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, CITES Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan 3 hayvan ele geçirildi.

Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde bir adet Yeşil İguana (Iguana iguana), bir adet Mavi-Sarı Ara Papağanı (Ara ararauna) ve bir adet Gri Papağan - Jako (Psittacus erithacus) tespit edildi. Ancak hayvanlara ait CITES belgeleri ve yasal bulundurma izinleri ibraz edilemedi.

Bunun üzerine söz konusu hayvanlara el konuldu. Ele geçirilen hayvanlar ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Yetkililer, yaban hayatının korunması için denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı