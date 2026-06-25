SUV ile hafif ticari araç çarpıştı: Baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkan SUV ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen SUV ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Sema Y. idaresindeki 55 ASY 898 plakalı SUV araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen Sedat F. yönetimindeki 35 CFT 306 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Sedat F. ile araçta bulunan 2 yaşındaki T.F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN