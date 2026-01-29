Haberler

Samsun'da otomobil 3 metre yükseklikten yuvarlandı: Sürücü yara almadan kurtuldu

Samsun'da otomobil 3 metre yükseklikten yuvarlandı: Sürücü yara almadan kurtuldu
Samsun'da seyir halindeki bir otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak 3 metre yükseklikten yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Samsun Çevre Yolu Samsun-Ankara yolu yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AUV 130 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan S.Y. (37), iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından yoldan çıkarak çalılıkların arasından yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
