Samsun'da Kocadağ'da Elektrik Akımına Kapılan Vatandaşa Ambulans Helikopter Yetişti

Samsun'da Atakum ilçesinin zirvesi olan Kocadağ'da elektrik akımına kapılan bir vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Olay, Atakum ilçesinin zirvesi olan Kocadağ'da saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki C.B. Kocadağ'da elektrik direğindeki sorunu çözmek için direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan vatandaşın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Aşırı buzlanmadan dolayı olay yerine ilk olarak 4x4 ambulans ile gitti. İlk müdahale sonrası yapılan değerlendirmede ambulans helikoptere ihtiyaç duyuldu. Olay yerine hızlıca giden Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopter yaralıyı alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan yaralı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - SAMSUN