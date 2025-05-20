Samsun'da Kırmızı Işık İhlali: Tramvay ile Çarpışma

Samsun'da Kırmızı Işık İhlali: Tramvay ile Çarpışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin tramvay ile çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi. Olayda tramvay seferlerinde 14 dakikalık aksama yaşandı.

Samsun'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin tramvay ile çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki Denizevleri Tramvay İstasyonu hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert M. yönetimindeki 55 SM 469 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak tramvay yolundan geçmeye çalıştı. Bu sırada Emrecan Y. idaresindeki OMÜ-Tekkeköy seferini yapan Çarşamba isimli tramvayla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta ve tramvayda maddi hasar oluşurken, yolcular kısa süreli panik yaşadı. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde 14 dakikalık aksama yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi rakamları belli oldu

Konut fiyatlarındaki artış Merkez Bankası raporunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.