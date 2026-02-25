Samsun'da cip bariyere çarptı, anne ve oğlu yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan cipteki anne ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun kara yolu Havza ilçesi İnönü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep U. P. (28) idaresindeki 06 DA 3055 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Zeynep U. P. ile yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Ertuğrul H. P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve oğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde tek şeritten sağlanan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü. - SAMSUN

