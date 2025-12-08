Haberler

Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı

Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı Haber Videosunu İzle
Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, kayıp olarak aranan bir kadın ile eski eşi, bir otomobilin içinde ölü bulundu. Jandarmanın ihbar üzerine yaptığı aramada, kadının eski eşi tarafından vurulduğu, ardından adamın aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Merve Şen, eski eşi tarafından vurulmuş halde otomobilde bulundu. Eski eşi Sezer Alnıaçık'ın ise intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYIP OLARAK ARANIYORLARDI

Olay, yaklaşık 10 gün yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından yürütülen arama çalışmalarında ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, 52 ABV 466 plakalı otomobili Boğazkaya mevkisinde ağaçlık alanda buldu.

Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydıSezer Alnıaçık

OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yapılan incelemede Merve Şen'in (21) başından vurularak hayatını kaybettiği, eski eşi Sezer Alnıaçık'ın(28) ise silahı kucağında, kendi canına kıymış halde olduğu tespit edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

CEHENNEM ÖKÜZÜ ŞİMDİ CEHENNEMDE YANDIM ALLAH DİYE EBEDİYYEN ORADA KALACAK.HİÇKİMSE KİMSENİN TABULU MALUI DEĞİL AKILŞ HASTASI BUNLAR.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırgızistan'da alarm, hızla yayılan virüs eğitimi felç etti

O hastalık çocuklar arasında yayılıyor, yüzlerce okul kapatıldı
İmamoğlu'nun bugünkü duruşmasından ses kaydı paylaşılmasına soruşturma

İmamoğlu'nun bugünkü duruşmasında yapılan bir harekete soruşturma
Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem

Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Kırgızistan'da alarm, hızla yayılan virüs eğitimi felç etti

O hastalık çocuklar arasında yayılıyor, yüzlerce okul kapatıldı
Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor

Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
Anadolu Efes, Pablo Laso ile görüşmelere başladı

Yıllarca Real Madrid'deydi! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor

İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Son ankette ezber bozan sonuçlar

Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP'de 25 yıl sonra bir ilk
title