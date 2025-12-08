Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı

Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Merve Şen, eski eşi tarafından vurulmuş halde otomobilde bulundu. Eski eşi Sezer Alnıaçık'ın ise intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYIP OLARAK ARANIYORLARDI

Olay, yaklaşık 10 gün yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından yürütülen arama çalışmalarında ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, 52 ABV 466 plakalı otomobili Boğazkaya mevkisinde ağaçlık alanda buldu.

OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yapılan incelemede Merve Şen'in (21) başından vurularak hayatını kaybettiği, eski eşi Sezer Alnıaçık'ın(28) ise silahı kucağında, kendi canına kıymış halde olduğu tespit edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.