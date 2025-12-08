Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı
Samsun'un Bafra ilçesinde, kayıp olarak aranan bir kadın ile eski eşi, bir otomobilin içinde ölü bulundu. Jandarmanın ihbar üzerine yaptığı aramada, kadının eski eşi tarafından vurulduğu, ardından adamın aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Merve Şen, eski eşi tarafından vurulmuş halde otomobilde bulundu. Eski eşi Sezer Alnıaçık'ın ise intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KAYIP OLARAK ARANIYORLARDI
Olay, yaklaşık 10 gün yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından yürütülen arama çalışmalarında ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, 52 ABV 466 plakalı otomobili Boğazkaya mevkisinde ağaçlık alanda buldu.
OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Yapılan incelemede Merve Şen'in (21) başından vurularak hayatını kaybettiği, eski eşi Sezer Alnıaçık'ın(28) ise silahı kucağında, kendi canına kıymış halde olduğu tespit edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.