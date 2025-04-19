Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Samsun'da Kayıp 17 Yaşındaki Kız Polisi Tarafından Bulundu

Samsun'da Kayıp 17 Yaşındaki Kız Polisi Tarafından Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam kaybolan 17 yaşındaki Esmanur Kazan, polisin çalışmaları sonucu Canik ilçesinde bulundu. Aile, kızlarını bulmak için büyük bir çaba sarf etmişti.

Samsun'da dün akşam kayıplara karışan 17 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren Esmanur Kazan'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Aile bireyleri ve yakınları, Kazan'ı bulmak için sokak sokak dolaşarak vatandaşlara kızlarının fotoğrafını gösterdi. Görme engelli annesinin yerine kayıp kızı arayan teyze Semra Çam, yoğun insan trafiğinin bulunduğu alanlara da yeğeninin fotoğraflarını astı. Ailenin umutlu bekleyişi bugün akşam saatlerinde sona erdi. Polis ekipleri, Esmanur Kazan'ı Canik ilçesinde bularak ailesine bilgi verdi. Kayıp genç kızın, polisteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.