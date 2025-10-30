Samsun'da Kavga Sonucu Ev Sahibine Sopa ile Saldırı, 3 Kişi 10 Yıl Hapis Cezası Aldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kavga ettikleri şahsın kaçarak sığındığı evin sahibini sopayla ağır yaralayan 3 kişi, yargılandıkları mahkemece 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde 2024 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.A. (19) ile Y.K. (20), B.Ç. (20) ve M.T. (20) arasında kavga çıktı. Kaçarak O.K. (65) adlı şahsın evine sığınan A.A.'yı takip eden 3 kişi, ev sahibiyle tartışmaya başladı. Y.K., B.Ç. ve M.T., O.K.'yi sopayla darbederek ağır yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşmasında, mahkeme heyeti 3 sanığı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. - SAMSUN