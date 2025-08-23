Samsun'da Kasten Adam Öldürmekten Hükümlü Kişi Yakalandı

Samsun'da Kasten Adam Öldürmekten Hükümlü Kişi Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün yapılan uygulamada "kasten öldürme" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E.'yi (34) yakaladı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
