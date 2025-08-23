Samsun'da Kasten Adam Öldürmekten Hükümlü Kişi Yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün yapılan uygulamada "kasten öldürme" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E.'yi (34) yakaladı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN