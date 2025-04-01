Samsun'da Kapalı Kasa Kamyonette Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da kapalı kasa kamyonette bulunan çamaşır makinesine zulalı halde 1 kilo 361 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde durdurdukları bir kapalı kasa kamyonette arama yaptı. Araçta bulunan çamaşır makinesi içerisine gizlenmiş şekilde 1 kilo 361 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan O.T. (37), Ç.B. (44) ve M.B.T. (21) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN