Bafra'da trafik kazası: 3 yaralı

Bafra ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fevziçakmak Mahallesi Siteler Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siteler Cami Sokak'ta seyir halinde olan Yunus Emre Erol idaresindeki 55 KR 991 plakalı kamyonet ile Yağız Sokak'tan gelen Adile Sarı yönetimindeki 06 FOZ 498 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Adile Sarı ile araçta bulunan A.Ş. ve K.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi ve Bafra'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
