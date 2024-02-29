Samsun'da Kamyon ve Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada her iki araç da refüje savruldu ve kamyon yan yattı. Yaralılar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'da kamyonun kavşakta otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Karakavuk Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Tirink idaresindeki 10 BDE 26 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Cemal Yavuz Yılmaz yönetimindeki 55 YC 181 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje savruldu. Kamyonun yan yattığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN