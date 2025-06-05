Samsun'da Kafeden Cep Telefonu Çalan Zanlı Yakalandı

Samsun'da Kafeden Cep Telefonu Çalan Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kafede masa üstünden iki cep telefonu çalan A.B., polis takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık için borcunu ödemek amacıyla bu suçu işlediğini ifade eden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kafede, masa üstünden 2 adet cep telefonu çalan zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede masa üzerindeki 2 adet cep telefonu çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını A.B.'nin (49) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık polisi tarafından gözaltına alınan A.B.'nin 'borcunu ödemek için cep telefonu hırsızlığı yaptığını' söylediği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.