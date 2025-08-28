Samsun'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolunda 54 KF 226 plakalı otomobil ile 06 ABE 774 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 54 KF 226 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bazı yaralılar, hava ambulansı ile Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Vezirköprü-Durağan karayolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Korkutan salgın yeniden ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti

Kerem tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.