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Samsun'da Kadına Şiddet: Eski Sevgili Tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, eski sevgilisi tarafından ölüm tehdidi mesajı alıp bıçak zoruyla aracına bindirilerek evinde alıkonulduğunu iddia etti. Polis operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı ve tutuklandı.

Samsun'da 4 çocuk annesi eski kız arkadaşına ölüm tehdidi mesajı attığı ve daha sonra bıçak zoruyla aracına bindirip götürdüğü evinde zorla alıkoyduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi D.G. adlı kadın, eski sevgilisi M.M.'nin kendisine cep telefonundan ölüm tehdidi mesajı atıp daha sonra da bıçak tehdidi ile zorla aracına bindirip götürdüğü evinde zorla alıkoyup tehditler savurduğunu belirterek polise şikayette bulundu. Polis M.M.'nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Polisten kaçmak için ikinci katın penceresinden atlayan M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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