Samsun'da Kadın ile Kalabalık Arasında Kavga

Samsun'da Kadın ile Kalabalık Arasında Kavga
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın ile kalabalık şahıslar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olayı çevredeki vatandaşlar ayırdı, polis olay yerine geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın ile kalabalık şahıslar arasında tartışma çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen şahıslar kavga etti.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın ile kalabalık şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafları çevredeki vatandaşlar ayırırken, olay yerine gelen polisler şahısları karakola götürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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