Samsun'da Kaçırma Olayında Kanlı Son: 16 Yaşındaki Çocuk Amcasının Oğlunu Vurdu

Samsun'da Kaçırma Olayında Kanlı Son: 16 Yaşındaki Çocuk Amcasının Oğlunu Vurdu
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Samsun'da bir çocuğun, ablasını evlendirmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürmesi ve babasının da olayı azmettirmekle suçlanması üzerine iki kişi adliyeye sevk edildi. Olay sırasında başka bir kişi de yaralandı.

Samsun'da ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk ile olayı azmettirdiği iddia edilen babası adliyeye sevk edildi. Babanın kollarını tuttuğu kızını kaçıran yeğenini 16 yaşındaki oğluna "Vur lan vur" diyerek tabancayla vurdurttuğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24) ile konuşmak için buluştu. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'un kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu ortaya çıktı. Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T.( 48) de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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