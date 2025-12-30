'Kayıp' denilen kültür varlığı tabancalar evlerden çıktı: 13 silah ele geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kayıp olduğu bildirilen tescile tabi kültür varlığı kapsamındaki tabancalar evlerde yapılan aramalarda ele geçirilirken, toplam 13 silaha el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, hakkında daha önce adli işlem yapılan bir şahsa ait 12 tabancanın, Tescile Tabi Kültür Varlığı Belgesi düzenlenerek Müze Müdürlüğü tarafından kendisine teslim edildiği, ancak şahsın yasal süresi içerisinde ruhsat başvurusu yapmadığı ve söz konusu tabancaları görevlilere kayıp olarak bildirdiği belirlendi.

Müze Müdürlüğü'nün davetine rağmen şahsın, 29 Aralık 2025 tarihinde kültür varlıklarının kontrolü amacıyla tabancaları müzeye götürmediği tespit edildi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik yapılan aramalarda, 12'si daha önce Müze Müdürlüğü tarafından teslim edilenler olmak üzere toplam 13 adet tescile tabi kültür varlığı kapsamında tabanca ele geçirildi.

Şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldığı bildirildi. - SAMSUN