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Samsun'da Kaçak Tütün ve Nargile Kömürü Operasyonu

Samsun'da Kaçak Tütün ve Nargile Kömürü Operasyonu
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda 900 adet kaçak tütün ve 114 kilogram nargile kömürü ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve nargile kömürü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 900 adet 100 gramlık kaçak tütün ve 114 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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