Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu H.A. (19) isimli şahsın iş yerinde kaçak tütün ürünleri bulundurduğu tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan baskında, 4 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron, 12 kilo açık kıyılmış tütün, 51 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 18 adet bandrolsüz nargile likidi ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN