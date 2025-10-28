Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 10 Bin Makaron Sigara Ele Geçirildi
Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 10 bin adet makaron sigara, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa