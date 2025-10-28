Haberler

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 10 Bin Makaron Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından gerçekleştirilen tütün operasyonunda 10 bin makaron sigara, bir otomatik sigara sarma makinesi ve bir kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen tütün operasyonunda 10 bin adet makaron sigara, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 10 bin adet makaron sigara, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
