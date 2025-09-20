Haberler

Samsun'da Kaçak Tarihi Eser Operasyonu: 201 Sikke ve 17 Obje Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, bir şahsın aracında 201 adet tarihi sikke ve 17 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 201 adet sikke ve 17 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada T.A. (38) isimli şahsın tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 201 adet sikke ve 17 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerle ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
