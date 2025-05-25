Samsun'da Kaçak Tabanca Operasyonu: Baba Tutuklandı

Samsun'da Kaçak Tabanca Operasyonu: Baba Tutuklandı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda araca zulalanmış 17 adet kaçak tabanca ve mermilerle yakalanan baba tutuklandı. Oğul serbest bırakılırken, babanın silah kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Samsun'da araca zulalanmış 17 adet kaçak tabanca ve mermilerle yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi. KOM polisi, şahısların il dışından Samsun'a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu, silahların araç içerisine özel olarak hazırlanmış zulalı bölmelere gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine düğmeye basan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın zulasından 17 adet ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 adet tabanca fişeği, 59 adet şarjör, 1 takım horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi. Olayla ilgili baba M.Ö. ile oğlu T.Ö. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan T.Ö. serbest bırakılırken, suçunu itiraf eden baba M.Ö. ise "Silah kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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