Sansun'da kaçak avlanan 2,6 ton mezgide el konuldu

Güncelleme:
Bafra ilçesinde yapılan yol kontrolünde toplam 2,6 ton mezgit balığına el konuldu ve sorumlulara idari para cezası kesildi. Denetimler, su ürünleri stoklarının korunması amacıyla kararlılıkla sürdürülecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, mevzuata aykırı şekilde nakledilen yaklaşık 2,6 ton mezgit balığına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri stoklarının korunması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 18 Ocak gece saatlerinde Bafra ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir nakil aracında yapılan kontrollerde 192 kasa mezgit balığının (yaklaşık 2 ton 600 kilogram), belirlenen asgari avlanma boy sınırlarının altında olduğu tespit edildi.

Mevzuata aykırı şekilde avlandığı ve nakledildiği belirlenen su ürünlerine el konulurken, sorumlular hakkında idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Denetimlerimiz kapsamında el koyduğumuz ve mülkiyeti kamuya geçirilen yaklaşık 2,6 ton ağırlığındaki su ürününü, 1380 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirerek sosyal sorumluluk ilkemiz gereği kamu yararına çalışan kurumlarımıza bağışladık. Su ürünleri stoklarımızı tehdit eden kaçak avcılığa ve standart dışı ürün sevkiyatına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi, tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde ve büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

