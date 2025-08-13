Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 555 Litre Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 555 Litre Ele Geçirildi
Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurulan bir kamyonda, adblue bidonlarına gizlenmiş 555 litre etil alkol ele geçirildi. M.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu durdurulan bir kamyonda yapılan aramada adblue bidonlarına gizlenmiş 555 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da jandarma ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, M.Ö. (37) isimli şahsın il dışından Samsun'a kaçak etil alkol getireceği bilgisine ulaştı. M.Ö idaresindeki kapalı kasa kamyon yapılan takip ve çalışma sonucu Samsun İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Samsun- Ankara karayolunda durduruldu. Yapılan aramada, koliler içindeki adblue bidonları içine gizlenmiş halde 555 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö., kendisinin adblue satın aldığını, içine etil alkolü kendisinin doldurmadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

