Samsun'da Kaçak Avcılığa Operasyon: Tuzağa Düşürülen Şahıs Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri kafes içinde canlı bıldırcın ve ses sistemi ile tuzak kurup kaçak avcılık yapan bir kişiyi kurduğu tuzakla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yaptığı denetimde dikkat çeken bir tuzak sistemi ortaya çıkarıldı. Ekiplerin operasyonunda ruhsatsız tüfek, üç adet teyp ile bu teyplere ait aküler ve kafes içerisinde "kılavuz" olarak kullanılan canlı bıldırcın ele geçirildi. Yapılan incelemede, kaçak avcıların canlı bıldırcını kafeste öttürüp sesini teypler vasıtasıyla yükselterek çevreye yaydığı, bu yöntemle yabani hayvanları tuzağa çekip yakaladıkları tespit edildi.

Ele geçirilen canlı bıldırcın ile ses düzenekleri Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilirken, bir şahsa idari para cezası uygulandı. - SAMSUN