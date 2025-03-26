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Samsun'da Kablo Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Samsun'da Kablo Hırsızı Suçüstü Yakalandı
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Bafra ilçesinde jandarma, enerji nakil kablosu hırsızlığı sırasında 550 metre kablo kesen G.K.'yı suçüstü yakaladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kablo hırsızı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma komutanlığı Kolay Jandarma Karakolu ekipleri, Esençay Mahallesi'nde G.K.(38) isimli şahsın enerji nakil kablosu hırsızlığı yapacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince yapılan takip sonucunda şüpheli, yaklaşık 550 metre enerji nakil kablosunu kestiği esnada suçüstü yakalandı. Olayla ilgili G.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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