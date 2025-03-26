Samsun'da Kablo Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kablo hırsızı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma komutanlığı Kolay Jandarma Karakolu ekipleri, Esençay Mahallesi'nde G.K.(38) isimli şahsın enerji nakil kablosu hırsızlığı yapacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince yapılan takip sonucunda şüpheli, yaklaşık 550 metre enerji nakil kablosunu kestiği esnada suçüstü yakalandı. Olayla ilgili G.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SAMSUN