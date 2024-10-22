Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi'nde, Kavak Çakallı Jandarma Karakol Komutanlığı, 5. JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda K.B. (54) ve C.S. (43) isimli şahısların üzerinde ve kullanmış oldukları araçta yapılan arama sonucunda 333 gram kubar esrar maddesi, 214 gr metamfetamin maddesi, 88 gr bonzai maddesi, 3 gr içime hazır kubar esrar maddesi, 2 gr kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet terazi 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet muşta, 8 adet sentetik ecza hapı, 426 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN