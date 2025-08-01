Samsun'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 45 gram kubar esrar, 51 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma neticesinde H.T. (60) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından müşterek olarak şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 kilo 45 gram kubar esrar, 51 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili H.T. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN