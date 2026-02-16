Haberler

Asılsız paylaşım yapan şahsa adli kontrol kararı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir jandarma personeli hakkında gerçeğe aykırı iddialarda bulunduğu belirlenen S.A. (23), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

