Samsun'da Jandarma Aracına Çarpan Hafif Ticari Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın jandarma aracına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki emekli öğretmen Kani Tercüman idaresindeki 55 LU 715 plakalı hafif ticari araç, Ulupınar Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken Kızılot Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halinde bulunan 55 JAA 218 plakalı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kızılot Karakol Komutanlığı'nın aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, daha sonra bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Kani Tercüman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tercüman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN